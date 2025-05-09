الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

موعد انتهاء صلاحية الاشتراكات الطلابية في المترو

اشتراك المترو
اشتراك المترو
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 يستعد  مترو الأنفاق لنهاية العام الدراسى 2020 خلال الأيام المقبلة، ويشمل الاستعداد متابعة حالة الاشتراكات الطلابية والمقرر انتهاءها بالتزامن مع انتهاء العام الدراسى. 

وتنتهى الاشتراكات على مرحلتين الأولى اشتراكات طلاب النقل والمراحل من الابتدائي حتى ثانية ثانوى، واشتراكات طلاب الثانوية العامة.

 

وأكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة وبعدها لا يحق للطالب استخدام الاشتراك إلا بعد تحرير الاشتراك الجديد العام المقبل. 

 

تابعت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق إجراءات تشغيل الخطوط وكثافة الركاب بكافة المحطات لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة للتشغيل وفقا للكثافة بالمحطات. 

وشددت شركة المترو على تقديم التسهيلات للركاب الراغبين فى الحصول على اشتراكات المترو، وذلك فى إطار التوجه للتوسع فى الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق. 

 

ومن ناحية أخرى حددت شركة المترو عدد من الخطوات لاستخراج الاشتراك لطلاب المدارس والجامعات وهى: 

أولا: سحب استمارة الاشتراك من شبابيك الاشتراكات المخصصة بالمترو.

ثانيا: ملء الاستمارة وختمها بخاتم الجهة التعليمة الخاصة بالطالب.  

ثالثا: إحضار 4 صور شخصية.  

رابعا: دفع ثمن الاشتراك.

 

من ناحية أخرى حددت شركة المترو عددا من المحطات لاستخراج الاشتراكات كالتالي: 

أولا محطات الخط الأول:

 

المرج.

 

عين شمس.

 

حدائق الزيتون.

 

سراى القبة.

 

الشهداء.

 

عرابى.

 

السادات.

 

السيدة زينب.

 

سعد زغلول.

 

دار السلام.

 

حلوان.

 

ثانيا محطات الخط الثانى:

شبرا الخيمة.

 

كلية الزراعة.

 

الخلفاوى.

 

روض الفرج.

 

مسرة.

 

العتبة.

 

الدقى.

 

جامعة القاهرة.

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