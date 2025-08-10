الأحد 10 أغسطس 2025
استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

اشتراكات المترو
اشتراكات المترو

يستعد  مترو الأنفاق لإصدار الاشتراكات الطلابية لـ العام الدراسى 2025 /2026 خلال الأيام المقبلة، حيث تتم متابعة منافذ إصدار الاشتراكات بما يضمن سهولة وسرعة استخراج الاشتراك الطلابى للتيسير على الطلاب.

 

وقال  مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن ادارة  الاشتراكات  بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءاتها بشأن الاشتراكات الطلابية مع بداية العام الدراسى الجديد.

وحددت شركة المترو عددا من الخطوات لاستخراج الاشتراك لطلاب المدارس والجامعات وهى: 

أولا: سحب استمارة الاشتراك من شبابيك الاشتراكات المخصصة بالمترو.

ثانيا: ملء الاستمارة وختمها بخاتم الجهة التعليمة الخاصة بالطالب.  

ثالثا: إحضار 4 صور شخصية.  

رابعا: دفع ثمن الاشتراك.

من ناحية أخرى حددت شركة المترو عددا من المحطات لاستخراج الاشتراكات كالتالي: 

أولا محطات الخط الأول:

المرج.

 

عين شمس.

 

حدائق الزيتون.

 

سراى القبة.

 

الشهداء.

 

عرابى.

 

السادات.

 

السيدة زينب.

 

سعد زغلول.

 

دار السلام.

 

حلوان.

 

ثانيا محطات الخط الثانى:

شبرا الخيمة.

 

كلية الزراعة.

 

الخلفاوى.

 

روض الفرج.

 

مسرة.

 

العتبة.

 

الدقى.

 

جامعة القاهرة.

 

 

وعلى صعيد آخر تابعت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق إجراءات تشغيل الخطوط وكثافة الركاب بكافة المحطات لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة للتشغيل وفقا للكثافة بالمحطات. 

وشددت شركة المترو على تقديم التسهيلات للركاب الراغبين فى الحصول على اشتراكات المترو، وذلك فى إطار التوجه للتوسع فى الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق. 

 

 

 

