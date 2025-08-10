السكك الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل الرحلة الرابعة للقطار المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر العائدين الي دولة السودان الشقيق، مع توفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة لهم، وذلك انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الاشقاء في مصر والسودان وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وانطلق القطار رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) من محطة رمسيس بالقاهرة الساعة 11:00 من صباح اليوم الأحد الموافق 10/ 8 / 2025، ليصل إلى ميناء السد العالي النهري الساعة 23:10 مساءً، حيث يستكمل المسافرون رحلتهم إلى الأراضي السودانية، على ان يعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة يوم الاثنين 11 أغسطس لخدمة حركة الركاب ، وقد حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تزويد القطار بعربة إضافية لنقل أمتعة ومتعلقات المسافرين بما يضمن لهم رحلة مريحة وآمنة والحفاظ علي ممتلكاتهم تحت اشراف اللجنة المنظمة للمبادرة.

هذا وقد شهد الرصيف رقم 8 بمحطة سكك حديد القاهرة امتزاج مشاعر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين خلال توديع الأشقاء السودانيين، وتم توزيع الورود على المسافرين عبر الرحلة في لفتة تعكس عمق الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل، وأعرب عدد من المواطنين السودانيين عن امتنانهم العميق لمصر حكومةً وشعبًا وتثمين الجهود المبذولة لتوفير وسيلة نقل انتقال امنة ومريحة، مؤكدين انهم لن ينسوا المواقف المصرية الداعمة لبلادهم، وكانت دائمًا وطنًا ثانيًا لهم وسندًا لهم عند الشدائد كما قدم مسئولي اللجنة السودانية المنظمة للمبادرة الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبًا علي دعم المبادرة وأشادوا بمستوى التنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير علي المسافرين، مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في مد يد العون لكل من يحتاج الدعم والمساندة، وإيمانًا بوحدة الهدف والمصير بين الشعبين الشقيقين.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام بالأشقاء السودانيين وتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة، متمنية لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم العزيز.

