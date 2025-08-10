نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

أصدر مجلس إدارة نادي القضاة بيانًا كشف فيه تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على أحد العاملين بالنادي النهري "سايس"، وهي الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجروبات القضائية.

وأوضح البيان أن المجني عليه أبلغ الموظف الإداري بتعرضه للاعتداء بالضرب من شخص ادعى أنه ضابط شرطة، وذلك قبل يومين من الإبلاغ، مبررًا الاعتداء بمحاولة منعه من ترك سيارته أمام النادي من ناحية مطعم "سي جل" المجاور.

وأشار نادي القضاة إلى أنه فور تلقي البلاغ، تمت مراجعة كاميرات المراقبة التي أكدت صحة الواقعة، وتم اصطحاب العامل المعتدى عليه إلى قسم شرطة الدقي برفقة الموظف الإداري لتحرير محضر بالواقعة.

ومن خلال الكاميرات المواجهة للنادي من الناحية الأخرى، تم تحديد السيارة التي كان يستقلها الجاني، وتبين أنه ضابط بقطاع الأمن المركزي، وأُحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد البيان أن النادي بادر بتصعيد الأمر وإبلاغ الجهات المسؤولة، حيث جرى التحقيق مع الضابط بقطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وانتهى الأمر بإحالته للمحاكمة التأديبية.

وأضاف أنه في تطور لاحق، حضر الضابط إلى مقر النادي بشامبليون بصحبة قياداته، مقدمًا اعتذارًا رسميًا لقضاة مصر الأجلاء، مبررًا الواقعة بعدم علمه أن المكان هو مقر نادي القضاة لقربه الشديد من مطعم "سي جل".

كما قدّم اعتذارًا شخصيًا للعامل، الذي قبله بعد التأكيد على حقه في رفضه، في ظل ما أبداه الضابط من ندم، وتقبيله رأس العامل أمام الحضور.

ونوه نادي القضاة إلى أن الواقعة ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة ولم تُحفظ، مجددًا اعتزازه بجميع العاملين لديه، ومؤكدًا أن كرامتهم وعزتهم تماثل تمامًا كرامة القضاة.

