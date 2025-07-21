الإثنين 21 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس مجلس الشيوخ في ضيافة نادي قضاة مصر (صور)

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

بدأ، منذ قليل، ندوة قضاة مصر، برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، حيث يستضيف  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة.

رئيس مجلس الشيوخ في استضافة نادي قضاة مصر


حضر الندوة عدد كبير من القضاة وأعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم فيبي فوزي،  كما حضر السفيرة مشيرة خطاب، والمستشار محمد شيرين فهمي، والمستشارة نجوى طنطاوي 
و نخبة من الشخصيات العامة رفيعة المستوى، في أجواء تكرس احترام القيم والتقاليد التي تصون مكانة مؤسسات الدولة وتدعم استقرارها.


يهدف اللقاء إلى تكريم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وإلقاء الضوء على دور القيم المؤسسية والتقاليد الراسخة في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم دولة القانون، من خلال حوار مفتوح يتيح تبادل الرؤى والخبرات بين الحضور.

 

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة الفعاليات الفكرية والثقافية التي ينظمها نادي قضاة مصر، في إطار رسالته نحو تعزيز ثقافة الحوار الوطني، وربط المؤسسة القضائية بالتحولات المجتمعية والثقافية، بما يعكس التزامها الدائم بتعميق مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون.

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