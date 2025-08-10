أخبار الحوادث اليوم: النائب العام يلتقي الدفعة الأولى من المرشحات للعمل معاونات نيابة.. الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة.. الاتهامات الموجهة لـ لوشا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الاتهامات الموجهة للتيك توكر لوشا

وجّهت جهات التحقيقات، اتهامات للتيك توكر لوشا بعد القبض عليه عقب ورود عدة بلاغات ضده للجهات المختصة.

وجاءت الاتهامات، التحريض على الفجور والفسق ونشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وإسقاطات جنسية فجّة تتعارض مع قيم المجتمع المصري وازدراء الأديان.



كما تضمنت بعض المحتويات تهكمًا صريحًا على ألفاظ وآيات دينية وتوظيفًا ساخرًا لها في مواقف هزلية، واستغلال أطفال قُصّر عبر إشراك أطفال صغار في مشاهد غير لائقة قد تُعرضهم لأضرار نفسية واستغلال إعلامي.

القبض على صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد صانعي المحتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، على خلفية نشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتشكل خروجًا على الآداب العامة.

النائب العام يلتقى الدفعة الأولى من المرشحات للعمل معاونات نيابة

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي الدفعة الأولى من السيدات المرشحات للعمل معاونات بالنيابة العامة، وذلك بالقاعة الرئيسية الملحقة بمقر مكتب النائب العام، حيث ألقى كلمة تناولت الضوابط العامة للعمل القضائي، وما يقتضيه من التزام بالقيم المهنية، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط، والحرص على أداء الواجبات بكل جدية، مع احترام أحكام القانون ومبادئ العدالة.

التيك توكر داني تاتو: مهنتي عالمية ولم أجبر سيدة علي الظهور في فيديوهاتي

تحفظت نيابة مصر الجديدة علي هواتف والأدوات التي يستخدمها التيك توكر داني تاتو” رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة، والمتهم بإساءة استخدامه تطبيق “التيك توك”، ونشره فيديوهات مسيئة تهدد قيم المجتمع، وتحريضه على الفسق والفجور.

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله ضابط شرطة بملابس مدنية يعتدي على منادي سيارات في محافظة الجيزة.

التحريات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة ضبط لوشا

كشفت التحريات في واقعة ضبط التيك توكر لوشا، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بمحتوى مخالف يتم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه متهم في قضية مخدرات وأخرى بلطجة، كذلك السير بسيارة بدون لوحات معدنية.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تحمل سكينا وتطرق أبواب شقق بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سيدة تحمل سكينًا، وتطرق على أبواب شقق أحد العقارات بالجيزة، في مشهد أثار مخاوف السكان.

تأجيل محاكمة 9 متهمين بالشروع في قتل ضباط قسم المطرية بعبوات متفجرة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا "خلية المطرية"، لجلسة 26 أكتوبر المقبل للشهود.

