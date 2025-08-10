الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

القبض على صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد صانعي المحتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، على خلفية نشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتشكل خروجًا على الآداب العامة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكور، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباته الشخصية لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تحمل سكينا وتطرق أبواب شقق بالجيزة

