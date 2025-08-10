القبض على صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد صانعي المحتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، على خلفية نشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتشكل خروجًا على الآداب العامة.

ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كانت الأجهزة الأمنية تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكور، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباته الشخصية لتحقيق أرباح مالية.

ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

