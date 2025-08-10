التيك توكر داني تاتو: مهنتي عالمية ولم أجبر سيدة علي الظهور في فيديوهاتي

تحفظت نيابة مصر الجديدة علي هواتف والأدوات التي يستخدمها التيك توكر داني تاتو” رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة، والمتهم بإساءة استخدامه تطبيق “التيك توك”، ونشره فيديوهات مسيئة تهدد قيم المجتمع، وتحريضه على الفسق والفجور.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه بنشر الفسق والفجور، مشيرا الي أن ما يمارسه هو مهنة وزبائنه من الرجال والسيدات.



وأشار إلى أن مهنة رسم التاتو مهنة عالمية، وتوجد في جميع أنحاء العالم وتمارس بشكل قانوني، مضيفا أنه لم يجبر أي سيدة علي الظهور معه في الفيديوهات عبر التيك توك.

نشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية



ووردت بلاغات للنائب العام مقدم من أحد المحامين ضد التيك توكر “داني تاتو”، رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد نشر المتهم الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية، وتم القبض عليه، وجاري التحقيق معه من قبل قوات الأمن لتحرر محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.