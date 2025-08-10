الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله ضابط شرطة بملابس مدنية يعتدي على منادي سيارات في محافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 29 يوليو الماضي، حيث نشبت مشادة كلامية بين الضابط – خارج أوقات عمله الرسمية – وأحد منادي السيارات، بسبب خلاف على مكان انتظار سيارته، وتطورت المشادة إلى مشاجرة.

وأكدت الوزارة أنه تم في حينه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضابط وإحالته للتحقيق.

