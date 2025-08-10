الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

النائب العام يلتقى الدفعة الأولى من المرشحات للعمل معاونات نيابة

النائب العام
النائب العام

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي الدفعة الأولى من السيدات المرشحات للعمل معاونات بالنيابة العامة، وذلك بالقاعة الرئيسية الملحقة بمقر مكتب النائب العام، حيث ألقى كلمة تناولت الضوابط العامة للعمل القضائي، وما يقتضيه من التزام بالقيم المهنية، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط، والحرص على أداء الواجبات بكل جدية، مع احترام أحكام القانون ومبادئ العدالة.


وعقب اللقاء، التقط  صورة تذكارية معهن، رفقة لفيف من قيادات النيابة العامة، وفي مقدمتهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، الذي اجتمع بهن لاحقًا في لقاء تحضيري، تمهيدًا لانخراطهن في الدورة التأسيسية “إشراق”، الهادفة إلى تأهيلهن للعمل القضائي بكفاءة واقتدار.

