الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تحمل سكينا وتطرق أبواب شقق بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سيدة تحمل سكينًا ، وتطرق على أبواب شقق أحد العقارات بالجيزة، في مشهد أثار مخاوف السكان.

وبفحص الواقعة، تبين أن السيدة مقيمة بنفس العقار محل الشكوى، وأوضحت في أقوالها أنه أثناء قيامها بأعمال النظافة أمام شقتها، أغلق باب الشقة بفعل تيار الهواء، فاستعارت سكينًا من إحدى جاراتها لمحاولة فتح الباب، لكنها لم تتمكن، فلجأت إلى الطرق على أبواب بعض الجيران طلبًا للمساعدة.

وأفادت التحريات أن أحد السكان قام بتصوير المقطع وبثه عبر الإنترنت، معتقدًا أن السيدة تحاول إيذاءهم، فيما أكدت الجارة التي أعارتها السكين صحة روايتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

