الكشف على ١٨٠٠ مريض خلال قافلة طبية بقرية صنعاء بالشرقية

قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ١٠ صنعاء التابعة الى مدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

التأكيد على أعمال التطهير

كما تم والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية حيث احتوت على تخصص الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة والرمد، الأسنان".

تخصيص عيادتين للأطفال

حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» و«١٠٠ يوم صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية.

دعم القوافل الطبية

كما يأتي أيضًا بعد دعم القوافل الطبية بمحافظة الشرقية بجهاز سونار آخر بعيادة الباطنة للمرة الأولى، ليصبح إجمالي عدد الأجهزة المستخدمة من الأشعة التليفزيونية ٣ أجهزة، وذلك بعيادة النساء، وعيادة الجراحة العامة والمسالك البولية، وعيادة الباطنة.

توقيع الكشف الطبى على 1864 مريضا

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٨٦٤ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٥ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

منسق القوافل العلاجية بالشرقية

وقدم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية كما تم عمل تقرير لجنة ثلاثية للراغبين فى استخراج قرار على نفقة الدولة

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال الدكتور محمد احمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة انه تم، إصدار 1,890,242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطي جميع محافظات الجمهورية.

عدد من استفادوا من القرارات

وعن تفاصيل القرارات والمستفيدين، أوضح الدكتور محمد العقاد، المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1,584,082 مواطنًا، وشملت هذه القرارات تخصصات طبية.

استخراج قرارات الأورام

شملت الأمراض التى تم استخراج قرار الأورام بما في ذلك العلاج الموجه جراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية وأمراض الكبد وجراحات الوجه والفكين وأمراض الغدد والمناعة والتأهيل الطبي والكلى الصناعي وأمراض الدم وجراحات العمود الفقري والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والأمراض الجلدية والعصبية وطب العيون والعظام.

تيسير الإجراءات وتحسين الجودة

وأكد «العطار أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

مناظرة 5 ملايين مريض

كما أشار إلى أنه تم مناظرة 4,654 مواطنًا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المجالس الطبية المتخصصة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على مراعاة الحالة الصحية للمرضى، وتسهيل حصولهم على الخدمات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، حيث يستخرج القرار بعد تحرير استمارة اللجنة الثلاثية وصورة البطاقة الشخصية.

