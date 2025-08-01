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صحة الشرقية: علاج مريض من نزيف بولي متجلط

صحة الشرقية: اكتشاف
صحة الشرقية: اكتشاف أسباب نزيف بولي متجلط لمدة خمسة أشهر

 قال الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام  مستشفى الزقازيق العام، إنه قد أتى مريض إلى  عيادة المسالك البولية بمستشفى الزقازيق العام، والذى يبلغ من العمر ٥٨ عاما يشكو وجود قطع دم متجلط تخرج مع البول.

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شكوى المريض

 حيث قال المريض إنه يشكو من وجود قطع من الدم المتجلط في البول مستمرة لمدة خمس أشهر، وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الإكلينيكية والتشخيصية ومهارة أطباء قسم المسالك البولية بالمستشفى تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي الشيب استشاري ورئيس قسم المسالك البولية، فتبين وجود ورم كبير في الجدار الداخلي الأيمن للمثانة. 

 

استئصال ورم من المثانة 

 وتم  استئصال هذا الورم عن طريق المنظار بواسطة فريق طبي متميز شمل الدكتور أحمد فتحي الشيب استشاري المسالك البولية والدكتور محمد عبدالرحمن أخصائي المسالك البولية والدكتور علي شحاته طبيب مقيم مسالك بولية وإسراء محمد تمريض العمليات.

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 تقديم خدمة متميزة 

 يأتي هذا بدعم من الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية وتحت قيادة الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام المستشفى، وهو تفرد قسم المسالك البولية بمستشفى الزقازيق العام بتقديم هذه الخدمة الطبية المتميزة داخل وحدة مناظير المسالك البولية.

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تخرج مع البول قطع دم متجلط يبلغ من العمر 58 عام مستشفي الزقازيق العام الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام المستشفى

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