صحة الشرقية: استمرار تشغيل مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى فاقوس المركزي

قال الدكتور محمد عرفات مدير عام مستشفى فاقوس المركزى، إنه اليوم قام فريق مناظير الجهاز الهضمي بتشخيص أمراض الجهاز الهضمي بالمنظار، وذلك بناء على تعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفى إطار الحرص الدائم على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى واستخدام المناظير للتشخيص الطبى الدقيق لتحسين معدل الشفاء.

إجراء عشرة مناظير

وحيث تم إجراء عشرة مناظير شملت سبعة مناظير معدة وثلاث قولون، وتم عمل منظار معدة تشخيصى لسبع حالات الحالة الأولى تعانى من قرحة بالمعدة، والثانية تعانى من زوائد لحمية بالمعدة، والثالثة تعانى احتقان بجدار المعدة وأربع حالات تعانى من دوالى، وتم عمل ربط للدوالى.

منظار قولون لثلات حالات

كما تم عمل منظار قولون لثلاث حالات الحالة الأولى تعاني من جيوب بالقولون نتج عن امساك مزمن، والحالة الثانية تعاني من بواسير داخلية وشرخ شرجي، والحالة الثالثة تعاني من التهابات المستقيم، والجزء الأخير بالأمعاء الدقيقة، وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي.

فريق المناظير بالمستشفى

ضم فريق العمل الدكتوروعمرو عكليه أخصائي أمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور منصور جندية استشارى البطن العامة ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والدكتورعبدالستار عبدالغني أخصائي مناظير الجهاز الهضمي والكبد، إبراهيم توبه التخدير والعناية المركزة، فيما أكد الدكتور منصور جندية أن المريض يقوم بعمل المنظار على نفقته الخاصة أو عليه إحضار خطاب من التأمين الصحى أو قرار على نفقة الدولة، وبموجب خطاب التأمين يتم عمل المنظار مباشرة وأيضا القرار الوزارى.

الدكتور محمد أحمد العقاد

وبدوره كشف الدكتور محمد أحمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة عن إصدار 19 مليونا قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 90 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وذلك في إطار رفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.

مضيفا أن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تهدف إلى إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.. وأوضح مدير عام المجالس الطبية أن لجنة الخطة والموازنة طالبت فى تقريرها عن مشروع الموازنة للعام المالي 2025/26، الحكومة بإجراء عدد من التعديلات على الموازنة بالزيادة بقيمة تبلغ 11652 مليون جنيه.

تنفيذ التزام محدد من الدولة

وأشار العقاد أن اللجنة أكدت أن حكم الفقرة الأولى من المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقضي بأنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة وأوضحت اللجنة أنه في إطار المناقشات التي جرت في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة عند نظر وتدارس موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة السابق الإشارة إليها، وما اتخذته من قرارات

زيادة الاعتمادات المخصصة

وقال أن ذلك فى ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها تبين لها حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلًا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي: الصحة والتعليم.

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