محافظات

«100 يوم صحة» تقدم مليون و750 ألف خدمة طبية مجانية في الشرقية

 أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية عن تقديم (1.789.857) خدمة طبية مجانية خلال ثلاثة وعشرون يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة. 

فحص 1831 حالة، حصاد قافلة صحة الشرقية في العاشر

الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة 

 وأكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن فعاليات مبادرة 100مليون صحة بمحافظة الشرقية تستمر على مدار ١٠٠ يوم متواصلة اعتبارًا من يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥، وأن الفرق الثابتة والمتحركة قامت خلال اليوم الثالث والعشرون  بتقديم الخدمة الصحية لعدد ٨٥٧٦٢ مواطنا، وتشمل "تقديم خدمات المبادرة لـ 15760 مواطنا، تقديم الرعاية الأولية  لعدد ١٣٥٩٠ مواطنا، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات لـ ٣٧٥٩٩ مواطنا، وخدمات تنظيم الأسرة لعدد ٩٣٨٦ منتفعة، بجانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من ٩٤٢٧ مواطنا من خلال المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة وخدمات القوافل لعدد ٩٦٢٣ مواطنا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

صحة الشرقية: علاج مريض من نزيف بولي متجلط

حسن استقبال المواطنين 

 وأكد المهندس  حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للصحة العامة  لتوفير خدمات صحية شاملة وذات جودة عالية لكل الفئات، مشيرًا إلى أهمية حسن استقبال المرضى واتباع كافة وسائل مكافحة العدوى من التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية مرة واحدة والتخلص الآمن منها. 

