صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 896 ألف مواطن خلال 12 يوما

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية أن الفرق الطبية، والمشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، قدمت الخدمة الطبية في يومها الـ 11 من انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لأكثر من 32 ألف مواطن، لتصل الخدمات الصحية لجميع المواطنين حتى الآن إلى 807 آلاف و631 خدمة.

وبذلت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة جهودا ضخمة، بالانتشار المكثف بالقرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والتوعية والتثقيف الصحي وغيرها، حيث تم تقديم الخدمة خلال اليوم الثانى عشر من المبادرة الرئاسية لأكثر من ٨٨ ألف مواطن، لتصل الخدمات المقدمة حتى الآن إلى ٨٩٦١٥١ مواطن بالمحافظة.

رعاية الرئيس السيسي

ويأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، وحرصه على توفير خدمات صحية شاملة وذات جودة عالية لكل الفئات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفاروزير الصحة والسكان وبعد تدشين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة"، وذلك يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥،

المبادرة تستمر 100 يوم منذ انطلاقها

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة أوضح أن فعاليات المبادرة بمحافظة الشرقية تستمر على مدار ١٠٠ يوم متواصلة اعتبارًا من يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥، وتقدم من خلالها خدمات جميع المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المبادرة هذا العام تتضمن أنشطة جديدة ومستحدثة، من أبرزها.

"دوري ١٠٠ مليون صحة الرياضي"، والذي سيتم تنظيمه لأول مرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والربط بين النشاط البدني والوقاية، ويشمل تنظيم مهرجان رياضي متكامل يتضمن بطولة كرة قدم خماسية، سباق كراسي متحركة، ومسابقة جري جماعي، ومسابقات رياضية تستهدف الشباب وذوي الهمم.

الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

وأشار الدكتور هاني جميعه إلى أن المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" هي امتداد للمبادرات الرئاسية الناجحة "١٠٠ مليون صحة"، والتي أحدثت نقلة نوعية في تقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين، والتي تشمل مبادرات "الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن،والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال،

فيروس سي لطلاب المدارس

بالاضافة الى مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس"، وتسعى الوزارة حاليًا إلى التوسع في إتاحة هذه الخدمات بشكل مكثف خلال ١٠٠ يوم، لضمان جودة واستمرارية تقديم الخدمات لكافة الفئات المستهدفة، سواء من المواطنين المصريين أو المقيمين على أرض مصر.

تقديم الخدمة الصحية الى 19026

وقال جميعة أن الفرق الثابتة والمتحركة قامت خلال اليوم الثانى عشر بتقديم الخدمة الصحية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة لعدد ١٩٠٢٦ مواطن، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية لعدد ١٤٣٠٩ مواطن، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات لعدد ٣٨٩٣١ مواطن، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ٧٢٩٤ منتفعة، هذا بجانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من ٨٩٦٠ مواطن بمحافظة الشرقية

التثقيف الصحى والخط الساخن رقم 15335

وذلك من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، لافتًا أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها، بما يساهم في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية المختلفة وتحقيق أهداف المبادرة على أرض محافظة الشرقية، وجميع محافظات مصر.

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