وكيل صحة الشرقية يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أبو حماد المركزي

تفقد الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، مستشفى أبو حماد المركزي، وتابع انتظام سير العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

وتفقد وكيل المديرية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، متفقدًا قسم الأشعة، وقام بمناظرة سجلات التردد على وحدة الأشعة المقطعية، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة بالقسم.

كما تفقد الدكتور بهاء أبوشعيشع وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي بها ١٠ أسرة وتعمل بكامل طاقتها، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، مناقشًا الأطباء عن الحالة الصحية لكل مريض، وموجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى،

كذلك تفقد قسم المعامل، وقام بمتابعة السجلات به، والتأكد من توافر الكيتسات والكيماويات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية، ومن كفاءة عمل الأجهزة الطبية، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وقسم الحضانات، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة، وانتظام فحص الأطفال المبتسرين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

