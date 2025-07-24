صحة الشرقية تجتاز التقييم الميداني لآلية الشكاوى والمقترحات

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لإجتياز الوحدات الصحية والمراكز الطبية التقييم الميداني لآلية الشكاوى والمقترحات وذلك لتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، والذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، من خلال زيارات ميدانية شملت عددًا من الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

الدكتور فادي جلال

كما قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية من الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبد الحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، وتنسيق الدكتورة نورا عباس منسق GRM بمحافظة الشرقية، ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة، وذلك تقديرًا لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في التواصل مع المواطنين والاستجابة لتحدياتهم.

الدكتور هاني جميعة

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا التقييم أكد على فاعلية آلية GRM في استقبال شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، والتعامل معها بكل شفافية واستجابة سريعة، مما يعكس التزام فرق العمل بوحدات الرعاية الأولية في محافظة الشرقية، بتطبيق أفضل معايير الجودة في التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والإدارية المتعلقة بالوحدة.

وأشار إلى أن آلية GRM تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي يتم من خلالها رصد احتياجات المواطنين وتوجيهها للجهات المختصة بكل شفافية وسرعة، كما تساهم في تحسين البيئة الخدمية داخل وحدات الرعاية الأولية، عبر استقبال وتوثيق الشكاوى والمقترحات، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في أسرع وقت ممكن.

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