صحة الشرقية: قافلة بأبوحماد الطبية تقدم الخدمة لـ 1500 مريض

قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحرية، بمركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

التخصصات التى اشتملت عليها القافلة

واشتملت القافلة على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

حياة كريمة ومبادرة 100 يوم صحة

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» و«١٠٠ يوم صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

وأوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية انه على مدار اليومين تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها مقدما الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل.

تحويل 16 حالة مرضية للمستشفيات لإجراء جراحات

واشار الى ان الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٥٢٧ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٦ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية وهى الحالات التى سيستخرج لها قرار زارى بالعلاج على نفقة الدولة أو يحول المنتفع بالتأمين الصحى الى جهة علاجه.

وقال الدكتور محمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة إن قوائم الانتظار تحظى باهتمام الرئيس شخصيا مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تهدف لـإجراء العمليات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي حيث يتم استخراج القرار الوزارى لغير المؤمن عليهم.

الاستفادة من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

وقال العقاد: "إننا فى وزارة الصحة نتابع الفئة المستهدفة هم المواطنين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل ويتم الاستفادة من المبادرة عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني وأوضح العقاد أنه تم الانتهاء من إجراء مما يزيد عن 2 مليون و728 ألفًا و487 عملية جراحية، ضمن مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018وحتى تاريخه".

القرار يستلزم تقرير اللجنة وبطاقة الرقم القومى

واشار المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة الى إن الوزارة استقبلت 265 ألفا و899 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة منذ بداية المشروع وحتى نهاية يونيو الماضي، مضيفا أن الحالات التى تمت متابعتها بداية من أول يوليو 2023 وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري بلغت 259 ألفًا و69 حالة وان القرار الوزارى يتم استخراجه بموجب تقرير اللجنة الثلاثية للجهة المعالجة وبطاقة الرقم القومى فقط.

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