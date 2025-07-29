وكيل صحة الشرقية يشهد فعاليات اليوم العلمي بوحدة التصلب المتعدد

شهد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، فعاليات اليوم العلمي بوحدة التصلب المتعدد MS بمستشفى ديرب نجم المركزي، والتي تأتي بالتزامن مع احتفال الوحدة الفريدة بمرور عامين على إنشائها، في حضور الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة دينا زمزم مدير تطوير وحدات التصلب المتعدد بوزارة الصحة والسكان.

الحضور فى اليوم العلمى بوحدة التصلب المتعدد

بالاضافة الى الدكتور تامر الصيرفي أستاذ المخ والأعصاب وعضو لجنة تطوير الوحدات بالوزارة، والدكتورة حنان صلاح المشرف العام على الوحدة، والدكتورة إيمان الأزرق مدير إدارة التدريب، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، محمود عبدالفتاح مدير العلاقات العامة والإعلام، والدكتور محمود رمضان مشرف الرعايات المركزة، والدكتور محمد سليم مدير وحدة التسويق بالمديرية، والدكتورة منار إبراهيم مدير الإدارة الصحية بديرب نجم، والدكتور محمد يوسف مدير المستشفى، والدكتور علاء رزق نائب المدير ومسئول الوحدة، وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية بالمستشفى.

نموذج متميز وفريد للخدمات النوعية

أعرب الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة فى عن سعادته البالغة للمشاركة في هذه الاحتفالية العلمية، مؤكدًا أن وحدة التصلب المتعدد تعد نموذج متميز وفريد للخدمات النوعية داخل محافظة الشرقية، والتي تخدم حاليًا أكثر من ١٤٠ مريض من داخل وخارج الشرقية، في إطار منظومة علاجية تشمل الكشف الطبي والتشخيص والحقن والمتابعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي واللوجستي اللازم للمرضى،

استمرار تقديم الدعم النفسي للمرضى

مشيرًا إلى أهمية التوسع في هذه الوحدات التخصصية على مستوى المحافظة لخدمة مرضى الـMS بالمحافظة، كما أكد على أهمية استمرار تقديم الدعم النفسي لمرضى التصلب المتعدد، وخلق بيئة علاجية وإنسانية في ذات الوقت، تشمل كافة الجوانب الطبية والترفيهية، مع توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة لذلك.

الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، والأيام العلمية في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين، ومؤكد على أهمية تبادل الخبرات حول أحدث البروتوكولات والتقنيات في تشخيص وعلاج مرض التصلب المتعدد، مشيدًا بأداء فريق العمل داخل الوحدة، والدور البارز الدكتورة حنان صلاح في الإشراف على تطوير الخدمة،

عرض لأحدث بروتوكولات العلاج

كما أشاد بتعاون الدكتورة دينا زمزم، والدكتور تامر الصيرفي، وجهودهم في إنشاء الوحدة وتدريب الكوادر الطبية وتأهيلها للتعامل مع هذا المرض، الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي ويسبب إعاقات مبكرة خاصة بين فئة الشباب، ومشيدًا أيضًا بالمحتوى العلمي القيم الذي تناولته الفعاليات، والذي شمل عرض لأحدث بروتوكولات العلاج، وطرق التشخيص المبكر.

جودة الخدمات المقدمة بالوحدة

كما أثنت الدكتورة حنان صلاح على الجهد المبذول داخل الوحدة، مؤكدة أن متوسط المتابعات السنوية من المرضى بالوحدة يصل إلى ٢٣٠٠ متابعة، مما يدل على حسن الاستقبال والتعامل الجيد مع المرضى، كما أشادت الدكتورة دينا زمزم بجودة الخدمات المقدمة بالوحدة والفريق الطبي بها، فيما أعرب الدكتور تامر الصيرفي أيضًا عن تقديره لمستوى أداء الفرق الطبية والتجهيزات والرعاية الصحية التي تقدمها وحدة التصلب المتعدد للمرضى منذ إنشائها،

تآكل الغشاء المحيط بالألياف العصبية

كما تمت الإشارة إلى أن مرض التصلب المتعدد يعد من الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤدي إلى تآكل الغشاء المحيط بالألياف العصبية، مما يؤثر على سرعة نقل الإشارات العصبية داخل الجسم، ويتسبب في أعراض عصبية متفرقة مثل ضعف الحركة وفقدان التوازن والرؤية المزدوجة واضطرابات التبول، وتختلف شدة الأعراض من مريض لآخر حسب درجة الإصابة وتطور المرض.

غرفة تمريضية وغرفة نظم معلومات وعيادة للدعم النفسي

وأوضح جميعة أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفى ديرب نجم تم إنشاؤها وافتتاحها في يوليو ٢٠٢٣، بتكلفة تقديرية بلغت نصف مليون جنيه بدعم من المجتمع المدني، وتعتبر أول وحدة من نوعها بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، حيث تضم عيادة للكشف الطبي، وعدد ٢ غرفة حقن، وصيدلية لصرف العلاج للمرضى، وغرفة تمريضية، وغرفة نظم معلومات IT، وعيادة للدعم النفسي،

العيادة تعمل الثلاثاء من كل أسبوع

وتعمل العيادة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تخللها عرض توثيقي لمسيرة الوحدة منذ التأسيس، وما حققته من نجاحات في خدمة المرضى، كما شمل اليوم محاضرات علمية متخصصة حول المرض، وجلسات نقاشية ثرية حول أبرز التحديات التي تواجه الفرق الطبية في التعامل مع مرضى التصلب المتعدد.

انتظام سير العمل

وعقب الانتهاء من الاحتفالية واليوم العلمي تفقد الدكتور هاني جميعه والحضور الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بوحدة التصلب المتعدد، كما اطمأن بعد ذلك على انتظام سير العمل، وعلى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى.

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