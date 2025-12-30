بطولة أمم أفريقيا، نجيب ساويرس يكشف توقعاته عن المنتخب الأحق باللقب (فيديو)

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تحدث المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن أداء المنتخب المصري، فى بطولة أمم أفريقيا، قائلا: " أتوقع أن يحصد المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا".



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " أداء المنتخب المصري، فى بطولة أمم أفريقيا، جيد ومش قلقان".



وعن حالة الجدل حول فيلم "الست"، أكد أنه لم ير الفيلم لكي يحكم عليه، موضحا: " الحكم على فيلم لم تره، ليس جيدا، ولكن أعتقد أن منتقدي الفيلم توقعوا أن إنتاجه ليس مصري، وطبعا نحن متعصبون لمصريتنا ونفضل احترام الرموز المصرية الكبيرة".



وأضاف: " قرأت حالة النقد حول فيلم الست، وسمعت آراء ناس كتير شاهدت الفيلم، وأنه يظهر كوكب الشرق بصورة سيئة، والحقيقة أنني لم أشاهد الفيلم لكي أحكم عليه".



