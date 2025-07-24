صحة الشرقية تحصل على المركز الأول في خدمات القوافل الطبية

هنأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية لحصولها على الأعلى تقييمًا على مستوى الجمهورية في خدمات القوافل الطبية المجانية للعام الثالث على التوالي وفقًا لـ ٥ معايير رئيسية هي "تقييم الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والتقييم الميداني، والتقييم الإداري، والتقييم المركزي" وذلك لتنفيذ 79 قافلة طبية مجانية لـ ٤٢٤٤٨١ مريضا.

وقدم الشكر للدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية وللدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل الطبية بالمحافظة، ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة في تنفيذ القوافل العلاجية بالشرقية، تقديرًا لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة داخل القوافل الطبية.

تنظيم 79 قافلة طبية شاملة

واكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية تواصل تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من خلال القوافل الطبية المجانية والمبادرات الرئاسية، مؤكدًا أن إدارة القوافل الطبية بصحة الشرقية قامت خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة.

توقيع الكشف الطبى 424481 مريض

ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ٤٢٤٤٨١ مريضا في ١١ تخصصا وهي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان، الأطفال"، و إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج اللازم مجانًا، وتم تحويل ٧٩٣ مريض في حاجة لإجراء عمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية فضلًا عن عقد ندوات التوعية الصحية والتثقيفية أثناء تنفيذ القوافل لأهالي المنطقة.

وصول الخدمة الطبية الى القرى والنجوع

وأضاف أن هذا التقييم المتميز يضع على عاتقنا مسئولية مضاعفة الجهود، للحفاظ على ريادة محافظة الشرقية، وتحقيق مستهدفات وزارة الصحة والسكان في وصول الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

كما يتم نشر مواعيد جميع القوافل الطبية وأماكنها بالمحافظة بصورة دورية عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة والصفحة الرسمية لـ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، للمساهمة في وصول الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين.

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