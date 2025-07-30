صحة الشرقية تقدم الخدمة لمليون مواطن خلال أسبوعين

قامت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، والمشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بجهود ضخمة، والانتشار المكثف بالقرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لوصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تشمل تقديم الخدمات العلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والتوعية والتثقيف الصحي وغيرها، حيث تم تقديم الخدمة خلال اليوم الرابع عشر من المبادرة الرئاسية لأكثر من ٨٨ ألف مواطن، لتصل الخدمات المقدمة حتى الآن إلى مليون و٧٣ ألفًا و٩٥٠ مواطنًا بالمحافظة.

خلو المجتمع من الامراض وتمتعه بالصحة والرفاهية

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية إن ذلك يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، وحرصه على توفير خدمات صحية شاملة وذات جودة عالية لكل الفئات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

انطلاق المبادرة للعام الثالث على التوالي

وانطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" للعام الثالث على التوالي بجميع محافظات الجمهورية، وبعد تدشين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" بمحافظة الشرقية، يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥، وأيضًا تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبإشراف وكيل مديرية الشئون الصحية، ومديري العموم، ومديري الإدارات الفنية، ونائب مدير المبادرات الرئاسية بالمديرية، وإشراف مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

أنشطة جديدة ومستحدثة

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة أن فعاليات المبادرة بمحافظة الشرقية تستمر على مدار ١٠٠ يوم متواصلة اعتبارًا من يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥، وتقدم من خلالها خدمات جميع المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المبادرة هذا العام تتضمن أنشطة جديدة ومستحدثة، من أبرزها "دوري ١٠٠ مليون صحة الرياضي"، والذي سيتم تنظيمه لأول مرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والربط بين النشاط البدني والوقاية، ويشمل تنظيم مهرجان رياضي متكامل يتضمن بطولة كرة قدم خماسية، سباق كراسي متحركة، ومسابقة جري جماعي، ومسابقات رياضية تستهدف الشباب وذوي الهمم.

المبادرة امتداد لمبادرة 100 مليون صحة

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" هي امتداد للمبادرات الرئاسية الناجحة "١٠٠ مليون صحة"، والتي أحدثت نقلة نوعية في تقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين، والتي تشمل مبادرات "الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

فحص وعلاج الأمراض المزمنة

وايضا فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس"، وتسعى الوزارة حاليًا إلى التوسع في إتاحة هذه الخدمات بشكل مكثف خلال ١٠٠ يوم، لضمان جودة واستمرارية تقديم الخدمات لكافة الفئات المستهدفة، سواء من المواطنين المصريين أو المقيمين على أرض مصر.

اليوم الرابع عشر بحملة 100 يوم صحة

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الفرق الثابتة والمتحركة قامت خلال اليوم الرابع عشر بتقديم الخدمة الصحية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة لعدد ١٨٥٤٢ مواطنًا، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية لعدد ١٤٦٩١ مواطن، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات لعدد ٣٤٨٢١ مواطن، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ١٠٥٠٨ منتفعة.

خدمات التوعية والتثقيف الصحي

هذا بجانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من ٩٧٢٠ مواطنًا بمحافظة الشرقية من خلال المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، لافتًا أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها، بما يساهم في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية المختلفة وتحقيق أهداف المبادرة على أرض محافظة الشرقية، وجميع محافظات مصر.

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