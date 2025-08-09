السبت 09 أغسطس 2025
محافظ الشرقية يشيد بجهود الفرق الطبية في مبادرة «100 مليون صحة»

مبادرة «100 مليون
مبادرة «100 مليون صحة»

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن فحوصات مبادرة 100 مليون صحة تشمل “الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج”.

فحص 1831 حالة، حصاد قافلة صحة الشرقية في العاشر

علاج سوء التغذية عند الأطفال 

 وكذلك علاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس.

 

التعاون مع شركات القطاع الخاص 

 كما تتضمن أنشطة جديدة ومستحدثة هذا العام، من أبرزها "دوري ١٠٠ مليون صحة الرياضي"، والذي سيتم تنظيمه لأول مرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والربط بين النشاط البدني والوقاية، ويشمل تنظيم مهرجان رياضي متكامل يتضمن بطولة كرة قدم خماسية، سباق كراسي متحركة، ومسابقة جري جماعي، ومسابقات رياضية تستهدف الشباب وذوي الهمم.

 

وكيل وزارة الصحة 

أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الصحية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة خلال اليوم الرابع والعشرون، لعدد (68.128) مواطن بالاضافة الى انها تشمل (الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية والخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات وخدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوعية والتثقيف الصحي والقوافل الطبية.

 

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مجهودات الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100 مليون صحة لتقديم الخدمة الطبية خلال اليوم الرابع والعشرون من المبادرة الرئاسية قد وقعت الكشف على أكثر من ٦٨ ألف مواطن، ليصل عدد المواطنين الذين استفادوا من المبادرة منذ انطلاقها في الخامس عشر من يوليو الماضى حتى الآن إلى مليون و857 ألفا و985 مواطنا بجميع مراكز وقرى وعزب المحافظة. 

«100 يوم صحة» تقدم مليون و750 ألف خدمة طبية مجانية في الشرقية

نقلة نوعية فى نظام الرعاية الصحية 

 مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع و تعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر. 

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية سرطان الثدي العناية بصحة الام العناية بصحة الجنين مبادرة 100 مليون صحة

