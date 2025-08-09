السبت 09 أغسطس 2025
حماية الطفل تنقذ فتاة قاصرا من الزواج فى سوهاج وتستدعي ولي الأمر

حماية الطفل
حماية الطفل

منعت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج حالة زواج لـ طفلة تبلغ من العمر 13 عاما كان مقررا لها الزواج قبل بلوغ السن القانونية للزواج خلال الأيام القليلة المقبلة بإحدى قرى بمركز دار السلام.

 

ورد بلاغ من خط نجدة الطفل بسوهاج  يفيد بنية ولى أمر الطفلة اتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية خلال الأيام القادمة.

 

وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء ولي أمر الطفلة إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني وتحمله المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك وأنه فى حالة نيته إتمام الزواج بعد توقيعه الإقرارات قبل بلوغ الطفلة السن القانونية سيتم رفع  مذكرة مع الإقرارات الموقعة منه للنيابة المختصة لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وعملت اللجنة على توعية الأب بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية على الفتيات.

 

وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام الإبلاغ عن أى خطر أو أى شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

