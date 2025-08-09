أزهر سوهاج يفتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أزهرية، وذلك بإدارات: دار السلام – العسيرات - المنشاه، طبقًا للقانون رقم (١٥٦) لسنة 2007م وقانون (7) لسنة 2013 م وتعديلاته واللائحة التنفيذية (250) وبطاقة الوصف الوظيفي والتعليمات اعتبارًا من اليوم السبت 9 أغسطس وحتى 2025/8/23م.

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1- الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري (شرعي أو عربي) أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى تأهيل تربوي أو مؤهل عال معفي من التربوي بحكم القانون ومسكن به على وظائف المعلمين.

2- أن يكون من شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5- أن يكون على رأس العمل.

6- أن يكون آخر تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في العامين السابقين مباشرة على النظر في شغل هذه الوظيفة.

7- أن يكون قد مر عام على الندب في الوظيفة التي يشغلها حال التقدم إلى وظيفة مماثلة.

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي).

مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات إلى إدارة التنسيق بالمنطقة.

