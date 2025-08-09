السبت 09 أغسطس 2025
محافظات

أزهر سوهاج يفتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية

أزهر سوهاج يفتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية

 أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أزهرية، وذلك بإدارات: دار السلام – العسيرات - المنشاه، طبقًا للقانون رقم (١٥٦) لسنة 2007م وقانون (7) لسنة 2013 م وتعديلاته واللائحة التنفيذية (250) وبطاقة الوصف الوظيفي والتعليمات اعتبارًا من اليوم السبت 9 أغسطس وحتى 2025/8/23م.

 

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي: 

1- الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري (شرعي أو عربي) أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى تأهيل تربوي أو مؤهل عال معفي من التربوي بحكم القانون ومسكن به على وظائف المعلمين.

2- أن يكون من شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5- أن يكون على رأس العمل.

6- أن يكون آخر تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في العامين السابقين مباشرة على النظر في شغل هذه الوظيفة.

7- أن يكون قد مر عام على الندب في الوظيفة التي يشغلها حال التقدم إلى وظيفة مماثلة.

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي). 

مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات إلى إدارة التنسيق بالمنطقة.

