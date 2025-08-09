السبت 09 أغسطس 2025
محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي «تفعيل التوقيع الإلكتروني» بمنطقة سوهاج الأزهرية

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي تفعيل التوقيع الإلكتروني

انطلقت، اليوم السبت، بمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي «تفعيل التوقيع الإلكتروني» بحضور الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، لمديري المراحل ومديري الإدارات بديوان المنطقة والإدارات التعليمية الأزهرية والوعظ، وذلك بمقر ديوان المنطقة القديم.

وأشاد رئيس المنطقة بالبرنامج التدريبي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على التوقيع الإلكتروني لتسريع الإجراءات وحماية المستندات والبيانات، ومثمنًا جهود القائمين على التدريب وحرص الأزهر الشريف على التطوير المستمر لبيئة العمل وتنمية مهارات العاملين فيه.

 

ويستهدف البرنامج تدريب المشاركين على كيفية إصدار وتفعيل التوقيع الإلكتروني على المستندات الإلكترونية، ويشارك فيه ٤٥ متدربًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك في إطار تنمية مهارات المسئولين من خلال تطوير بيئة العمل المؤسسية والتحول الرقمي بدواوين المناطق والإدارات التعليمية الأزهرية.

 

