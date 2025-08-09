السبت 09 أغسطس 2025
محافظ سوهاج يبحث مقترحات تطوير شارع المحطة بوسط العاصمة

محافظ سوهاج يبحث مقترحات تطوير شارع المحطة بوسط العاصمة

عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لبحث مقترحات تطوير شارع المحطة بحي غرب مدينة سوهاج بما يعكس الهوية البصرية والشكل الحضاري للمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج، وممثلي هيئة السكة الحديد، والمرور، والحماية المدنية، والشركة المنفذة، وإدارة التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية إضفاء طابع جمالي مبهر لشارع المحطة بما يعكس الهوية البصرية، ويمنح الزائرين انطباعًا مميزًا فور وصولهم سوهاج، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرورية ومتطلبات الحماية المدنية عند تحديد خطوط السير وأماكن انتظار السيارات، مع مراعاة النظافة ورفع الإشغالات بصفة دورية وتنظيم الحركة المرورية لتحقيق السيولة المطلوبة بالشارع الهام والحيوي بوسط العاصمة.

كما تناول الاجتماع مناقشة تنظيم وتنسيق الإعلانات بالمنطقة بما يتوافق مع الإطار المعتمد للمحافظة، ووجه المحافظ بأهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان التنفيذ وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيق المظهر الحضاري المنشود بما يليق بمحافظة سوهاج.

