تشميع 10 مطاعم ومقاهي بمناطق الهلال والزهراء فى سوهاج (صور)

شنت الوحدة المحلية بحي شرق سوهاج بالاشتراك مع شرطة المرافق اليوم، حملة مكبرة استهدفت مناطق الهلال والأرقم والزهراء، وأسفرت عن تشميع ١٠ مطاعم ومقاهي وضبط ومصادرة ١٨٩ مخالفة مرافق متنوعة.

وشدد علي لطفي رئيس حى شرق سوهاج بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكد من استيفاء المطاعم والمقاهي التي تم المرور عليها لتلك الإجراءات القانونية نت التراخيص.

وأكد رئيس حي شرق سوهاج أن الحملات مستمرة ولن تتوقف وتغطي كافة قطاعات الحي، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على نهر الطريق في الشارع السوهاجي وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق.

