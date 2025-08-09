استلام وتركيب 24 كرسي متطور بمستشفى أسنان جامعة سوهاج

تسلمت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج عدد ٢٤ كرسي أسنان متطور، وذلك في إطار تجهيز العيادات الخاصة بمستشفي الأسنان لافتتاحها قريبا، والتي تم تصميمها وتجهيزها بأحدث الوسائل والتقنيات.

ويجري التجهيز لاستلام ٢٣٥ كرسي آخرين ليصبح إجمالي العدد ٢٥٩ كرسي أسنان، وذلك بهدف تقديم خدمات مثالية في جميع تخصصات الأسنان وتوفير رعاية أفضل للمرضى.

من جانبه أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، عن اقتراب موعد افتتاح مستشفى طب الأسنان، والتي تم تصميمها وتجهيزها بأحدث الوسائل والتقنيات، لتكون إضافة قوية تدعم العملية التعليمية وتقدم جودة متميزة في مجال التدريب العملي للطلاب، إلى جانب خدمات علاجية متكاملة لأبناء المحافظة.

ووجه النعماني بسرعة العمل على تركيب وتشغيل كافة الأجهزة والمعدات في المعامل المخصصة، لذلك بصورة عاجلة والانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية للافتتاح.

وقال الدكتور إسلام عامر، عميد كلية طب الأسنان، إن المستشفى سيضم كافة تخصصات طب الأسنان، وتتكون من 6 أدوار بدروم وأرضي و٤ أدوار متكررة، وتضم ٣٢ عيادة منها ٨ عيادات مجمعة، ١٣ عيادة تشخيصية، ١١ عيادة العلاج بأجر، بسعة ٢٥٩ كرسي أسنان، الى جانب ٤ معامل نماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، و١٥ معملًا للتخصصات المختلفة.

