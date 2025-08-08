الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

لقِي 7 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 44 آخرين، في حادث تصادم في محافظة بني سويف بين أتوبيس تابع لشركة "سوبر جيت" وسيارتي نقل متوقفتين بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بحدود مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

حادث في محافظة بني سويف 

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، حيث تبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل 29 مصابا  إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد مصدر طبي ببني سويف، أن الحادث نتج عنه مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين، وهم: 

الضحايا:  كريمة زين العابدين 30 عاما، أحمد محمد 42، عبد العزيز أبو السعود 48 وجار التعرف على هوية باقي المصابين والمتوفين.

والمصابين هم: خلود عبد الناصر، 29 عامًا؛ إيه كرم، 9 أعوام؛ صالح عبد الله، عامان؛ مرفت محمود، 24 عامًا؛ محمد صبري، 19 عامًا؛ محمد عبد العال، 8 أعوام؛ علي ريان، 45 عامًا؛ أحمد ياسر، 20 عامًا؛ منتصر أبو الوفا، 25 عامًا؛ أميرة أحمد، 26 عامًا؛ محمود كرّام، 7 أعوام؛ محمد كرّام؛ الين كرّم عبده؛ علي حسين، 5 أعوام؛ أحمد حسين، 3 أعوام؛ نرمين حسين، 15 عامًا؛ هاجر عبد العزيز، 60 عامًا؛ سيد عبد الرحمن، 3 أعوام؛ زين حسن، 5 أعوام؛ عمر كرّم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف الصحراوى الشرقي

مواد متعلقة

تجديد الثقة بـ الهواري مديرًا وبدر وكيلًا لمديرية تعليم بني سويف

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع من غرفة العمليات ختام التصويت في انتخابات الشيوخ

أم ترمي رضيعتها والكلاب تنهشها، كشف لغز العثور على رأس طفلة ببني سويف

انتخابات الشيوخ 2025، النساء بمقدمة الصفوف ثاني أيام التصويت ببني سويف (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ بني سويف يتابع سير أعمال ثاني أيام التصويت

انتخابات الشيوخ 2025، نائب محافظ بني سويف يتفقد لجان المحافظة في اليوم الأول للتصويت

خصم 10 أيام من رئيس جمعية زراعية لتراخيه في مواجهة التعديات ببني سويف

الأكثر قراءة

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

الإيجار القديم، إخلاء وحدتك السكنية فورًا دون الانتظار 7 سنوات في هذه الحالة

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads