مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

لقِي 7 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 44 آخرين، في حادث تصادم في محافظة بني سويف بين أتوبيس تابع لشركة "سوبر جيت" وسيارتي نقل متوقفتين بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بحدود مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

حادث في محافظة بني سويف

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، حيث تبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل 29 مصابا إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد مصدر طبي ببني سويف، أن الحادث نتج عنه مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين، وهم:

الضحايا: كريمة زين العابدين 30 عاما، أحمد محمد 42، عبد العزيز أبو السعود 48 وجار التعرف على هوية باقي المصابين والمتوفين.

والمصابين هم: خلود عبد الناصر، 29 عامًا؛ إيه كرم، 9 أعوام؛ صالح عبد الله، عامان؛ مرفت محمود، 24 عامًا؛ محمد صبري، 19 عامًا؛ محمد عبد العال، 8 أعوام؛ علي ريان، 45 عامًا؛ أحمد ياسر، 20 عامًا؛ منتصر أبو الوفا، 25 عامًا؛ أميرة أحمد، 26 عامًا؛ محمود كرّام، 7 أعوام؛ محمد كرّام؛ الين كرّم عبده؛ علي حسين، 5 أعوام؛ أحمد حسين، 3 أعوام؛ نرمين حسين، 15 عامًا؛ هاجر عبد العزيز، 60 عامًا؛ سيد عبد الرحمن، 3 أعوام؛ زين حسن، 5 أعوام؛ عمر كرّم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.