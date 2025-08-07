تجديد الثقة بـ الهواري مديرًا وبدر وكيلًا لمديرية تعليم بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الخميس، عن قرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد الثقة في أمل الهواري مديرا لمديرية التربية والتعليم ببني سويف ومحمد بدر وكيلا للمديرية.

تجديد الثقة بمدير ووكيل تعليم بني سويف

وأعربت أمل الهواري، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الوزير على هذه الثقة، مؤكدة على مواصلة العمل الجاد والمشوار نحو الارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة، كما عبّر محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، عن سعادته بتجديد الثقة، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل بإخلاص لخدمة المنظومة التعليمية ببني سويف.

وزير التعليم يصدر حركة تغييرات ببعض المديريات

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، حيث تضمن تولي الدكتورة همت إسماعيل محمد أبو كيلة منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بينما تم تكليف السيد أحمد شعبان أحمد محمد والدكتورة وفاء محمد رضا بمنصبي وكيلي المديرية بالقاهرة.

وفي محافظة السويس، تم تعيين السيدة سماح محمد إبراهيم عبد الله مديرًا للمديرية، والسيد أشرف محمد محمود وكيلًا لها. كما شمل القرار تعيين السيد إيهاب السيد عبد المنعم النشرتي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

وفي الجيزة، تم تكليف السيد محمد فايز مصطفى كشك والسيدة سهير عبد الرحمن وقاد وهبة بمنصبي وكيلي مديرية التربية والتعليم. كما شمل القرار تعيين الدكتور إبراهيم علي إبراهيم قناوي وكيلًا لمديرية الوادي الجديد.

وتضمن القرار أيضًا تعيين السيدة زينب عبد الفتاح استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية للتعليم العام، ووليد فؤاد خليل المناخلي استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية لشئون المديريات، وياسر محمود محمد محمود مديرًا للإدارة العامة للأمن.

