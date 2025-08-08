7 وفيات و44 مصابًا، محافظ بني سويف يكلف الصحة بمتابعة حادث الصحراوي الشرقي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، بمتابعة مستجدات وتداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات بنطاق مركز إطفيح، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم لبعض مستشفيات بني سويف الأقرب لموقع الحادث.

محافظ بني سويف يكلف الصحة بمتابعة حادث الصحراوي الشرقي

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم تكليف الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، والدكتور ياسر خيري، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، بالتوجه فورًا إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث استقبلت مستشفى الواسطى المركزي جثتين و22 مصابًا فور وصولهم، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز فرق الطوارئ الطبية وتوفير أكياس الدم والمحاليل والأدوية اللازمة، مع التنسيق الكامل مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية.

حادث الصحراوي الشرقي

وأكد "جميعة" على توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، ومتابعة الحالات أولًا بأول، مع تواجد أطباء الطوارئ والعنايات المركزة والجراحة بشكل دائم، مشيرًا إلى التواصل المستمر بين المديرية وهيئة الإسعاف وغرف العمليات بالوزارة، لمتابعة تطورات الحادث، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، موجهًا الشكر للفرق الطبية على سرعة الاستجابة وكفاءتهم في التعامل مع الحادث الطارئ.

وأوضح الدكتور عماد البنا، مدير مستشفيات جامعة بني سويف، أن المستشفى استقبل عددًا من المصابين وتم التعامل الفوري معهم داخل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، مؤكدًا توافر الإمكانيات الطبية والكوادر اللازمة، وأن جميع الفرق الطبية والتمريضية في حالة استعداد كامل للتعامل مع المصابين وتقديم أفضل رعاية ممكنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي.

نقل 27 مصابا إلى مستشفيي الواسطى وجامعة بني سويف

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الصحراوي الشرقي قد شهد صباح اليوم حادث تصادم نتيجة اصطدام أتوبيس بسيارتين نقل متوقفتين، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين، حيث جرى نقل 27 من المصابين إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث الصحراوي الشرقي

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص، تم التعرف على 3 منهم وهم: كريمة زين العابدين (30 عامًا)، أحمد محمد (42 عامًا)، وعبد العزيز أبو السعود (48 عامًا)، فيما لا تزال جهود الجهات المعنية جارية للتعرف على هوية باقي المتوفين.

أسماء 27 مصابا من بين ضحايا حادث الصحراوي الشرقي

وضمت قائمة المصابين المنقولين لمستشفيات بني سويف الجامعي والواسطى المركزي، كل من: ناصر محمد عباس، فؤاد رشاد فؤاد، أحمد عبد الرحمن عبد العزيز، صلاح عبد الرحمن عبد العزيز، كريم سيد محمود، غلاب عبد الناصر بدوي، صلاح محمود عبد المحسن، آيات محمد محمد، نادية سيد محمد، مريم سيد محمد، حميدة ضاحي محمد، يوسف عبد العال محمد، جمال عبد الناصر حلمي، الغول فادي حفني، محمود معيد حفني، غالب حفني مجدي، أحمد بدوي مطوع، ريم العزيز أبو السعود، إسماعيل أبو العز إسماعيل، محمد شكر كامل، محمد عبد الرحمن زين الدين، مراد عاطف محمد زينهم، كريم أحمد عزت عبد العال شكر، بالإضافة إلى طفلين مجهولي الأهلية، وجميعهم من محافظة سوهاج.

حادث الصحراوي الشرقي

وفي سياق متصل، باشرت الجهات الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بالتنسيق مع النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، بعد توقفها المؤقت لحين الانتهاء من أعمال الفحص ونقل الضحايا والمصابين.

