محافظ بني سويف يتابع من غرفة العمليات ختام التصويت في انتخابات الشيوخ

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ختام أعمال التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025م.

وذلك بحضور الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، إلى جانب باقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف يتابع ختام انتخابات الشيوخ

واطمأن محافظ بني سويف، خلال تواصله مع رؤساء الوحدات المحلية عبر غرفة العمليات، على انتهاء أعمال التصويت وإجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وبدء أعمال الفرز ونقل وتسليم الصناديق إلى اللجنة العامة بمركز التنمية الشبابية شرق النيل، وتحرير المحاضر الخاصة بعملية الاقتراع وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وسط إجراءات تأمين مشددة بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ببني سويف

جدير بالذكر أن محافظة بني سويف كانت قد أنهت استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي عُقدت على مدار يومين "أمس الاثنين واليوم الثلاثاء"، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى المحافظة أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة.

وبدأت اللجان الفرعية مع إسدال الستار على عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمختلف المحافظات مباشرة أعمال فرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور أمناء اللجان ومندوبي المرشحين وممثلي القوائم، ويقدم موقع “فيتو” خدمة البث المباشرة لعملية عملية الحصر العددي للأصوات.



الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

وتُجرى عملية الحصر العددي وفقًا لضوابط دقيقة وإجراءات منظمة تضمن الشفافية والنزاهة، حيث يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويًا، وحصر الأصوات الصحيحة والباطلة، وتحديد النتائج الأولية لكل مرشح وقائمة.



وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وذلك فور غلق صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

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