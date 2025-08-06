نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ ببني سويف

أعلنت اللجنة العامة الفرعية للانتخابات بمحافظة بني سويف، برئاسة المستشار هشام مصطفى، عن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لإعلان النتائج النهائية رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن سلفًا.

الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ ببني سويف

وأظهرت المؤشرات الأولية لحصر الأصوات في نظام القائمة أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 2 مليون و80 ألفًا و140 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 284 ألفًا و736، بنسبة مشاركة وصلت إلى 13.7%. وسُجلت 281 ألفًا و885 صوتًا صحيحًا مقابل 2851 صوتًا باطلًا. وحصلت القائمة الوطنية على 278 ألفًا و231 صوتًا، بينما لم تصوّت لها 3654 صوتًا.

أما بالنسبة للنظام الفردي، فقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 274 ألفًا و874 صوتًا، في مقابل 9862 صوتًا باطلًا، وتصدر المشهد الانتخابي المرشح محمد عبد الفضيل بعدد أصوات بلغ 267 ألفًا و363 صوتًا، يليه المرشح أحمد محسن مبارك بـ265 ألفًا و802 صوتًا، ثم هشام محمد مجدي بـ135 ألفًا و446 صوتًا، تلاه علي فايز الفرجاني بـ30 ألفًا و807 أصوات، وعاطف محمد خليدي بـ26 ألفًا و321 صوتًا، ومحمود رسمي أحمد بـ24 ألفًا و422 صوتًا.

كما حصل المرشح علي محمود عويس على 15 ألفًا و355 صوتًا، يليه جمال الدين سالم بـ14 ألفًا و908 أصوات، ثم أسامة علي فضل بـ15 ألفًا و335 صوتًا، فيما حصل إسلام كمال قرني على 28 ألفًا و863 صوتًا.

توزيع 2 مليون و80 ألف ناخبًا وناخبة على 371 لجنة ببني سويف

يُذكر أن محافظة بني سويف كانت قد أستعدت لإنتخابات مجلس الشيوخ لإستقبال أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابي على مستوى المحافظة بواقع 74 مقرا إنتخابيًا بدائرة مركز ومدينة بني سويف "مركز وبندر وشرق النيل"، و29 مقر إنتخابي بمركز ومدينة ناصر، و50 مقرًا انتخابيًا بمركز ومدينة سمسطا، و44 مقرًا إنتخابيًا بمركز ومدينة اهناسيا، و60 مقرًا إنتخابيًا بمركز ومدينة ببا، و47 مقرًا إنتخابيًا بمركز ومدينة الواسطى، و64 مقرًا إنتخابيًا بمركز ومدينة الفشن.

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