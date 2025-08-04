انتخابات الشيوخ 2025، نائب محافظ بني سويف يتفقد لجان المحافظة في اليوم الأول للتصويت

تفقد الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة بني سويف، مساء اليوم، لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الأول، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء.

نائب محافظ بني سويف يتفقد لجان إنتخابات الشيوخ

ورافق نائب محافظ بني سويف، خلال جولته كل من: علي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وفواز رجب، نائب رئيس المدينة، حيث تفقد عددًا من اللجان الفرعية داخل بعض المقرات الانتخابية، للاطمئنان على انتظام العمل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن راحة المواطنين وتوفير المناخ المناسب للإدلاء بأصواتهم.

نائب محافظ بني سويف يتفقد لجان إنتخابات الشيوخ">نائب محافظ بني سويف يتفقد لجان إنتخابات الشيوخ

وأكد نائب محافظ بني سويف، على أهمية المشاركة في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل من يحق له التصويت، مشيرًا إلى أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، موضحًا أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المحافظة لمتابعة سير الانتخابات ميدانيًا، لضمان انتظام العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه العملية الانتخابية.

اقبال ملحوظ على لجان القرى فى إنتخابات الشيوخ

وشهد اليوم الأول من الانتخابات أجواء حماسية وكثافة ملحوظة في الإقبال، خاصة في القرى والنجوع التي ينتمي إليها المرشحون، سواء على المقاعد الفردية أو قوائم الأحزاب، وسط هتافات شعبية لافتة مثل: "أبوهشيمة يا بلاش"، و"كرسي الواسطى مش هيروح"، في مشهد عكس الوعي المجتمعي وحرص المواطنين على المشاركة رغم ارتفاع درجات الحرارة والتحديات الميدانية.

نائب محافظ بني سويف يتفقد لجان إنتخابات الشيوخ

وتحولت شوارع قرى الميمون بالواسطى، وبهبشين بناصر، وبلفيا ببني سويف، والبرقي بالفشن، والجزيرة بببا، ومازورة بسمسطا، إلى ساحات نشطة للعملية الانتخابية، تصدرها كبار السن والسيدات، وسط تنظيم شعبي ملحوظ.

وبدأت أعمال اللجان في التاسعة صباحًا، وسط تأمين مشدد من قوات الشرطة والجيش، حيث أكد رئيس لجنة مدرسة فاروق دهشان الابتدائية بسمسطا انتظام الإجراءات دون خروقات، مع التزام تام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمنتقبات وذوي الهمم. وكشف مصدر مسؤول عن تأخر لجنة واحدة فقط في فتح أبوابها لمدة 15 دقيقة.

ارتفاع أسعار الثلج بسبب إنتخابات الشيوخ

لجأ بعض المرشحين لتوزيع مكعبات الثلج والمظلات على الناخبين، لمواجهة موجة الحر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الثلج داخل مراكز المحافظة إلى 50 جنيهًا للوح، وارتفاع معدل استهلاك مصانع الثلج لأكثر من 60%، كما ارتفعت أسعار التوك توك نتيجة استئجارها بكثافة من قبل المرشحين وأنصارهم لنقل الناخبين إلى مقار الاقتراع.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

تقدم المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الهيئة بالتعازي لم توفوا أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ومنهم السيد محمد إسماعيل عبد القادر مدير مدرسة كفر حمد بالشرقية، أثناء متابعته العملية الانتخابية في المدرسة.، والسيدة ليلي معوض محمد عويس في حال وجودها في فناء مدرسة بالفيوم والتي أصيبت بأزمة قلبية وتوفت إثر نقلها إلى المستشفى.

السيد صابر السيد عبد الرحمن موظف بمحكمة مركز الزقازيق، أمين لجنة مدرسة الحاجة نبوية عبد الحميد بالشرقية، والذي أصيب بأزمة قلبية وتوفى إثر وصوله إلى المستشفى.

وأضاف، أنه تم إصابة المستشارة داليا أحمد محمد يوسف من النيابة الإدارية، في لجنة 461 في مدرسة علي بن أبي طالب إثر وقوع مروحة عليها بمقر اللجنة، ولكن دون إصابات، وأصرت على الاستمرار في العمل بعد توجهها إلى المستشفى والكشف عليها.

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