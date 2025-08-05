انتخابات الشيوخ 2025، النساء بمقدمة الصفوف ثاني أيام التصويت ببني سويف (صور)

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، توافدًا ملحوظًا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات تأمينية مشددة.

النساء والشباب بمقدمة صفوف انتخابات الشيوخ ببني سويف

وتصدرت النساء والشباب المشهد الانتخابي، حيث حرصت العديد من السيدات على الحضور في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، واصطفن أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن، فيما ظهر تواجد لافت من شباب القرى والمدن بمختلف مراكز المحافظة، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية.

النساء بمقدمة صفوف انتخابات الشيوخ ببني سويف

وحرصت الأجهزة التنفيذية على توفير التسهيلات اللازمة داخل وخارج المقار الانتخابية، مع تجهيز أماكن انتظار مظللة وتوفير مقاعد لكبار السن، فضلًا عن التأكيد على استمرار التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ خلال سير العملية الانتخابية.

محافظ بني سويف يتابع ثاني أيام تصويت إنتخابات الشيوخ

وفي سياق متصل، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية في يومها الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك لمتابعة أعمال فتح اللجان أمام الناخبين بمراكز ومدن المحافظة، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي حددت انطلاق التصويت اعتبارًا من التاسعة صباحًا، وسط إجراءات تأمينية مشددة بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي الكامل.

النساء بمقدمة صفوف انتخابات الشيوخ ببني سويف

واطمأن محافظ بني سويف، خلال تفقده مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية داخل ديوان عام المحافظة، على انتظام عملية التصويت داخل لجان الاقتراع البالغ عددها 371 لجنة فرعية موزعة على 368 مقرًا انتخابيًا، تستقبل أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة، حيث تابع المحافظ عبر البث المباشر مشاهد توافد المواطنين واصطفافهم أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، في عدد من القرى والمدن التابعة للمحافظة.

وكان محافظ بني سويف، قد أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بضرورة التأكد من جاهزية المقار الانتخابية، والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التعامل مع أي معوقات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإدارية داخل اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام المقار الانتخابية، مع تكليف لجان ميدانية بالمرور على المراكز الانتخابية لرصد أية ملاحظات والعمل على تلافيها، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق.

النساء بمقدمة صفوف انتخابات الشيوخ ببني سويف

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والإدارات المعنية المشاركين في غرفة العمليات المركزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.