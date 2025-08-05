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انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ بني سويف يتابع سير أعمال ثاني أيام التصويت

محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع ثاني أيام التصويت للشيوخ، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية في يومها الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025،  بمراكز ومدن المحافظة، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي حددت انطلاق التصويت اعتبارًا من التاسعة صباحًا، وسط إجراءات تأمينية مشددة بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي الكامل.

 

محافظ بني سويف يتابع ثاني أيام التصويت للشيوخ

 

واطمأن محافظ بني سويف، خلال تفقده مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية داخل ديوان عام المحافظة، على انتظام عملية التصويت داخل لجان الاقتراع البالغ عددها 371 لجنة فرعية موزعة على 368 مقرًا انتخابيًا، تستقبل أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة، حيث تابع المحافظ عبر البث المباشر مشاهد توافد المواطنين واصطفافهم أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، في عدد من القرى والمدن التابعة للمحافظة.

 

وكان محافظ بني سويف، قد أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بضرورة التأكد من جاهزية المقار الانتخابية، والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التعامل مع أي معوقات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإدارية داخل اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام المقار الانتخابية، مع تكليف لجان ميدانية بالمرور على المراكز الانتخابية لرصد أية ملاحظات والعمل على تلافيها، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق.

 

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والإدارات المعنية المشاركين في غرفة العمليات المركزية.

 

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