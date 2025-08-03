الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الزراعي بنطاق مركز ببا، أسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي "القاهرة–أسيوط"، أمام قرية بني ماضي التابعة لدائرة مركز ببا، بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية.

 

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين

 

وانتقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن التصادم أسفر عن مصرع "محمد. أ. ح"، 15 عامًا، وإصابة كل من: "إسلام. خ. ق"، 15 عامًا، بكسر في الساق اليمنى، و"يوسف. ح. ح"، 24 عامًا، بكسر في الساق اليمنى، و"محمد. ع. ش"، 15 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم.

 

وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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