فوائد حب الرشاد، يقوي العظام ويحارب العدوى وينظم السكر بالدم

فوائد حب الرشاد، حب الرشاد من الحبوب الشهيرة على مستوى العالم منذ القدم وكان يستخدم في الطب القديم وايضا يستخدم فى الطهي.

وفوائد حب الرشاد، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن حب الرشاد، هو نبات عشبي يستخدم منذ القدم في الطب الشعبي والتغذية نظرا لفوائده الصحية والجمالية العديدة، وهو عبارة عن حبوب صغيرة بنية اللون وطعم لاذع قليلا، ويمكن تناوله بأشكال مختلفة مثل البذور أو الزيت أو إضافته إلى الطعام والمشروبات.

القيمة الغذائية لحب الرشاد

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن حب الرشاد غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تجعل منه غذاء متكامل، حيث يحتوي على:

نسبة عالية من البروتينات والألياف.

فيتامينات مهمة مثل فيتامين A، C، وK.

معادن أساسية مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، والبوتاسيوم.

أحماض دهنية وأحماض أمينية مفيدة لصحة الجسم.

فوائد حب الرشاد

فوائد حب الرشاد الصحية

وتابعت أن من فوائد حب الرشاد التى تدفع لتناوله الآتي:

يحتوي حب الرشاد على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور، مما يجعله مفيد لدعم صحة العظام وزيادة كثافتها.

يساعد في الوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

غني بالألياف التي تحسن عملية الهضم وتقي من الإمساك.

يعمل على تنظيف الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا النافعة.

احتواؤه على فيتامين C ومضادات الأكسدة يساعد في رفع مناعة الجسم ومحاربة الالتهابات والعدوى.

بعض الدراسات تشير إلى أن حب الرشاد يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، مما يجعله خيار مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

يستخدم حب الرشاد في الطب التقليدي لتخفيف أعراض الربو والسعال والاحتقان نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات.

يعد من الأطعمة التي تساعد على زيادة إفراز الحليب لدى النساء المرضعات بفضل محتواه الغذائي الغني.

يعمل حب الرشاد على تحفيز الرحم وتنظيم الدورة الشهرية، كما يساعد في التخفيف من آلام الطمث.

يحتوي على أحماض دهنية وألياف تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

الفوائد الجمالية لحب الرشاد

وأوضحت الدكتورة منى أيمن أن من الفوائد الجمالية لحب الرشاد الآتي:-

زيت حب الرشاد يساهم في ترطيب البشرة ومنحها النضارة واللمعان.

مضادات الأكسدة فيه تساعد على محاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد.

يمكن استخدامه في ماسكات طبيعية لعلاج حب الشباب والبقع الداكنة.

يساعد حب الرشاد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

يعزز نمو الشعر ويمنحه اللمعان والنعومة.

يمكن تحضير زيت أو ماسك حب الرشاد مع زيت الزيتون لتغذية فروة الرأس.

محاذير تناول حب الرشاد

وأضافت: يجب عدم الإفراط في تناوله لأنه قد يسبب مشاكل في الغدة الدرقية عند بعض الأشخاص، كما يفضل تجنبه أثناء الحمل إلا باستشارة الطبيب لأنه قد يحفز الرحم، ومرضى انخفاض ضغط الدم يجب أن يتناولوه بحذر.

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