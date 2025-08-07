فوائد الروز ماري، يخفف آلام الروماتيزم ويحسن التركيز

فوائد الروز ماري، الروز ماري من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ زمن بعيد ويستخدم فى الطهى وفى مجال التجميل وله شهرة واسعة وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الروز ماري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الروز ماري، أو ما يعرف بإكليل الجبل، هو نبات عشبي عطري دائم الخضرة، ينتمي إلى فصيلة النعناعيات، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، والطبخ، والعناية بالبشرة والشعر، ويتميز برائحته القوية، وطعمه الحاد، وخصائصه العلاجية المتعددة.

فوائد الروز ماري للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الروز ماري للصحة ما يلي:-

يعرف الروز ماري بقدرته على تعزيز وظائف الدماغ، حيث تشير الدراسات إلى أن استنشاق زيت الروز ماري أو استخدامه في العلاج بالروائح يمكن أن يساعد في تحسين التركيز والانتباه وتقوية الذاكرة، خاصة لدى الطلاب وكبار السن.

الروز ماري من أشهر الأعشاب المستخدمة لتقوية الشعر ومنع تساقطه، حيث يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعزز نمو بصيلات الشعر، ويمكن استخدام زيت الروز ماري موضعيا أو إضافته إلى الشامبو.

يحتوي الروز ماري على مركبات قوية مضادة للأكسدة مثل الكارنوسول والروزمارينيك أسيد، والتي تقي الجسم من أضرار الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

بفضل خصائصه المضادة للفطريات، يساعد الروز ماري في محاربة القشرة وتنظيف فروة الرأس، ما يساهم في شعر أكثر صحة ولمعان.

يستخدم الروز ماري تقليديا لعلاج عسر الهضم، الانتفاخ، والغازات، كما يعتقد أنه يحفز إنتاج العصارات الهضمية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتهدئة اضطرابات المعدة.

مضادات الأكسدة الموجودة في الروز ماري تساهم في حماية البشرة من التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنه يساعد في تجديد خلايا الجلد، ويمنح البشرة مظهر شاب ومشرق.

تساعد مركبات الروز ماري في تقليل الالتهابات في الجسم، مما يجعله مفيد في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، والتهابات المفاصل الروماتيزمية، وبعض أنواع الصداع.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C، يسهم الروز ماري في دعم الجهاز المناعي، وزيادة مقاومة الجسم للعدوى والفيروسات.

يساعد الروز ماري في تحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقوية عضلة القلب، مما يجعله مفيد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يستخدم الروز ماري في الكثير من وصفات التونر الطبيعي للبشرة الدهنية، حيث يساعد على تقليص المسام وتنظيم إفراز الدهون، مما يقلل من ظهور حب الشباب.

الروز ماري يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وقد يستخدم كغرغرة للفم، أو في وصفات طبيعية لعلاج التهابات الحلق واللثة.

محاذير استخدام الروز ماري

وتابع: يفضل عدم تناول كميات كبيرة من الروز ماري، خاصة على شكل زيت مركز، وعلى الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدامه، وقد يسبب حساسية للبعض عند استخدامه موضعيا، لذلك ينصح بتجربته أولا على جزء صغير من الجلد.

