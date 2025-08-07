أخبار الفن اليوم: محمد منير يكشف تطورات حالته الصحية.. أنغام تجري عملية جراحية في البنكرياس.. محمد علي رزق يروي قصة وفاة والده
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
محمد منير يكشف آخر تطورات حالته الصحية
طمأن المطرب محمد منير جمهوره ومحبيه حول حالته الصحية والوعكة الأخيرة التي مر بها.
أنغام تجري عملية جراحية في البنكرياس بألمانيا اليوم
تجري النجمة أنغام خلال الساعات المقبلة، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك بأحد مستشفيات مدينة ميونخ بألمانيا.
يسرا توجه رسالة لأنغام قبل دخولها غرفة العمليات
أعربت الفنانة يسرا عن دعمها للفنانة أنغام متمنية لها الشفاء العاجل وعبور المحنة الصحية التي تمر بها.
رفض مد يده للسلام على معجب، أحمد عبد العزيز يثير الغضب، والنشطاء: بلاش غرور واعتبره ابنك (فيديو)
الفنان أحمد عبد العزيز، تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو صادم للفنان أحمد عبد العزيز، سبب استياءً واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أحمد عبد العزيز في المقطع، رافضًا أن يمد يده لأحد الشباب الذي حاول أن يسلم عليه.
أحمد عبد الوهاب يبدأ تصوير أولى بطولاته الدرامية بعنوان ورد على فل وياسمين
يستعد الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب لتصوير أولى بطولاته الدرامية، من خلال مسلسل يحمل اسم “ورد على فل وياسمين”، الذي ينتمي إلى أعمال الدراما الاجتماعية.
كان مطلع صدقة على متوفى قبل وفاته بساعة، محمد علي رزق يروي قصة وفاة والده
روى الفنان محمد علي رزق، قصة وفاة والده قبل حفل زفافه بـ 40 يوما وقال: "يوم وفاة أبويا أنا كنت واخد بطاقته علشان هو كان شاهد علشان المأذون كان عايزها، وأنا فاكر كويس يوم وفاته إحنا كنا اتكلمنا وفرجته على الشقة وبعد ما نزلت بساعة كلموني قالولي البقاء لله وهما مقالوش ليا صراحة، هما قالولي بابا تعبان واغمي عليه وكلمنا الإسعاف.
رفقة إلهام شاهين، أول ظهور لـ محمد منير عقب خروجه من المستشفى
عقب مروره بوعكة صحية مفاجئة، أعلن الكينج محمد منير مغادرته المستشفى استعدادًا لاستكمال ألبومه الغنائي.
طرح البوستر الرسمي لـ "ماما وبابا" استعدادا لعرضه بالسينمات 27 أغسطس
طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي الأول لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن والفنانة ياسمين رئيس الذي يجمع بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ أغسطس بمصر و١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي.
