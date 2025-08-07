طرح البوستر الرسمي لـ "ماما وبابا" استعدادا لعرضه بالسينمات 27 أغسطس

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي الأول لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن والفنانة ياسمين رئيس الذي يجمع بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ أغسطس بمصر و١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي.

بوستر فيلم بابا وماما

"ماما وبابا" من بطوله محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.



