أنغام تجري عملية جراحية في البنكرياس بألمانيا اليوم

تجري النجمة أنغام خلال الساعات المقبلة، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك باحد مستشفيات مدينة ميونخ بألمانيا.

الحالة الصحية لـ أنغام

وكانت أنغام قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها للعديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

حفل أنغام في العلمين

وكانت أنغام قد أحيت قبل وعكتها الصحية الأخيرة، حفلا ضخما في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة 2025، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور.

