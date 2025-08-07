رفض مد يده للسلام على معجب، أحمد عبد العزيز يثير الغضب، والنشطاء: بلاش غرور واعتبره ابنك (فيديو)

الفنان أحمد عبد العزيز، تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو صادم للفنان أحمد عبد العزيز، سبب استياءً واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أحمد عبد العزيز في المقطع، رافضًا أن يمد يده لأحد الشباب الذي حاول أن يسلم عليه.

استياء النشطاء من الفنان أحمد عبد العزيز

وأثار المقطع استياء العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا تصرفه بأنه "نوع من أنواع الغرور غير المقبول من فنان مشهور تجاه أحد معجبيه".

وعلقت البلوجر آمال عبد العزيز قائلة: "العظمه لله وحده... غرور وأمر غير مقبول".

وعبرت الناشطة نسمة فرح عن غضبها قائلة: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.. هو ليه كل ما يظهر لازم يعمل موقف صعب كدا".

وعلق الناشط سامح راغب قائلًا: "هذا نوع من كسر الخاطر، كيف يجرؤ على كسر خاطر إنسان الفن مش كدا.. والعظمة لله".

رفض أحمد عبد العزيز السلام على شاب يثير الغضب

وعبر البلوجر تامر أبو الخير عن غضبه فقال: "كبر وغرور الناس دى هى التي جعلت من الفنان نجم كيف يقابل حب الجمهور بهذا الغرور؟"

أحمد عبد العزيز يرفض مد يده للسلام على أحد معجبيه، فيتو



وقالت البلوجر رجاء صبحي: "أجبر خاطر الناس يجبر ربنا خاطرك أنت يعنى إنسان عادي والناس هي التي تصنع النجم"

أما الناشط حمدي محمد إبراهيم فعبر عن حزنه قائلًا: "هاتخسر إيه لو سلمت عليه ولم تكسفه، لن تخسر نفسك، الكبر والغرور أدوات تؤدي لأن يخسر الفنان نفسه أمام جمهوره فيبتعدوا عنه".

وعبر البلوجر أيمن خالد عن غضبه فقال: "يا فنان كنت اعتبره مثل أبنك وما كنت كسرت بخاطره وسلمت عليه يا أخي مثل أبنك، وما كنت كسرت نفسه وكنت هتاخذ الأجر.. والسلام يعني الأجر والثواب حاجه كويسه جدًا يعني، لكن هنعمل إيه في الغرور...".

