أحمد عبد الوهاب نصاب في فيلم درويش

يشارك الفنان أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش الذي يعتبر أول أعماله السينمائية، ويقدم خلاله شخصية تدعى رشدي، وهو يمتاز بمهارته في النصب.

ويظهر أحمد عبد الوهاب بلوك مختلفا في الفيلم، كما أن شخصيته خلال الفيلم تجيد التحدث باللغة الفرنسية.

تفاصيل فيلم درويش

فيلم درويش بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، مصطفى الغريب، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “درويش” من بطولة الفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني البرومو الرسمي للعمل وأظهر الفيديو التشويقي وقوع الفيلم في فترة الثلاثينات، حيث يؤدي عمرو يوسف دور “نصاب”.

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم “درويش” في مصر يوم 13 أغسطس المقبل، بينما ينطلق في جميع أنحاء الوطن العربي في 28 أغسطس.

فيلم أحمد وأحمد

وفي سياق متصل، يظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حاليًا في دور العرض.

الفيلم بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشرف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

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