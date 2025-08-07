كان مطلع صدقة على متوفى قبل وفاته بساعة، محمد علي رزق يروي قصة وفاة والده

روى الفنان محمد علي رزق، قصة وفاة والده قبل حفل زفافه بـ 40 يوما وقال: "يوم وفاة أبويا أنا كنت واخد بطاقته علشان هو كان شاهد علشان المأذون كان عايزها، وأنا فاكر كويس يوم وفاته إحنا كنا اتكلمنا وفرجته على الشقة وبعد ما نزلت بساعة كلموني قالولي البقاء لله وهما مقالوش ليا صراحة، هما قالولي بابا تعبان واغمي عليه وكلمنا الإسعاف.

قصة وفاة والد محمد علي رزق

وأضاف “رزق” خلال لقائه في برنامج بعد الغياب مع يارا احمد: “بس أنا أدركت إن والدي توفي وحصل موقف زي ما حصل في الأفلام كنا في رمضان وأنا كنت في الشارع بجري بالعربية، والبنزين خلص ودخلت البنزينة وقولت لهم حطوا ليا أي حاجة أبويا مات وعايز ألحقه ولما وصلت لاقيت المسعف خارج من البيت وبيقولي البقاء لله هو غفلني مكنش تعبان كان مطلع صدقة علي متوفى قبل ما يموت بساعة”.

