الخميس 07 أغسطس 2025
يسرا توجه رسالة لأنغام قبل دخولها غرفة العمليات

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

أعربت الفنانة يسرا عن دعمها للفنانة أنغام متمنية لها الشفاء العاجل وعبور المحنة الصحية التي تمر بها.

 

وكتبت يسرا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “بتمنى الشفاء العاجل لصديقتي الغالية أنغام، ربنا يقومك بألف سلامة، ويعافيكي، ويكتب لك الصحة والستر والعافية من وسع يا رب… وحشتينا، وإن شاء الله ترجعي تنوري الدنيا كلها بصوتك وضحكتك اللي بنحبها، وترجعي لأولادك وحبايبك بألف خير وسلامة”.

 

وتجري الفنانة أنغام خلال الساعات المقبلة، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك بأحد مستشفيات مدينة ميونخ بألمانيا. 


 

الحالة الصحية لـ أنغام 

وكانت أنغام قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها للعديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

 

 

