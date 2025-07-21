محمد علي رزق: تعاملت مع شخصية "منعم" في "فات الميعاد" من منظور داخلي يتعاطف معها

أوضح الفنان محمد علي رزق رؤيته المركبة والمعمّقة لشخصية "منعم" التي يجسدها في مسلسل "فات الميعاد"، مشيرا إلى أنه تعمّد التعامل مع الشخصية من منظور داخلي يتعاطف معها ويفهم دوافعها، حتى لو كانت تصرفاتها سلبية.

أكد خلال تصريحات صحفية أنه لا يمكنه أداء أي دور دون أن يبحث عن الجانب الإنساني فيه، مشيرًا إلى أنه لا يرى "منعم" شخصية سلبية أو سيئة، بل شخص طيب وغلبان ويحاول إرضاء الجميع، مشيرا إلى أنه عندما بدأ في التحضير للدور، لم يتعامل معه كشخصية سلبية أو إيجابية، بل سعى لفهم دوافعه والبحث عن مبرراته الداخلية، ولا يمكنني أداء شخصية أكرهها، ولا أصدق أداءً لا أتعاطف معه.

فريق العمل

وعن تجربته مع فريق العمل، عبّر محمد علي رزق عن امتنانه قائلًا: "خرجت من هذا العمل بثلاثة أصدقاء أعزاء، هم: سلوى محمد علي، وأحمد مجدي، وفدوى عابد. العلاقة بيننا كانت إنسانية قبل أن تكون مهنية، وكان لذلك أثر كبير في تشكيل ملامح شخصية "منعم"، لأنك حين تعمل مع زملاء يحملون قدرًا كبيرًا من النُبل والصدق، فإنك بالضرورة تُصبح أفضل".

كما تحدث عن أصعب المشاهد في المسلسل، قائلًا: "هناك مشهد لم يُعرض بعد، يجمعني بالفنان أحمد مجدي، في الحلقات الأخيرة، وأتمنى أن يلمس قلوب المشاهدين، لأن به قدرًا كبيرًا من الصدق".

فيما قال الفنان إنه لا يحب الحديث عن رسائل العمل، لكن يظن أن الجمهور سيخرج بانطباع واضح عن أحد محاوره الأساسية، وهي أهمية وضع مصلحة الأطفال في الاعتبار عند حدوث الانفصال بين الأبوين، فالأطفال هم الضحايا الحقيقيون لأي صراع.

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