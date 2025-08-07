رفقة إلهام شاهين، أول ظهور لـ محمد منير عقب خروجه من المستشفى

عقب مروره بوعكة صحية مفاجئة، أعلن الكينج محمد منير مغادرته المستشفى استعدادا لاستكمال ألبومه الغنائى.

وجاء أول ظهور لـ محمد منير أثناء مغادرته المستشفى رفقة الفنانة إلهام شاهين.

وطمأن المطرب محمد منير جمهوره ومحبيه حول حالته الصحية والوعكة الأخيرة التي مر بها.

آخر التطورات الصحية لـ محمد منير

وقال منير: “بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل وأطمئن كل المحبين إني بخير الحمد لله رب العالمين، وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد لحفلات بإذن الله”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أصدرت بيانًا تمنت فيه الشفاء العاجل للفنان محمد منير.

وقالت الشركة المتحدة في بيانها: “تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير محمد منير، رمز الغناء المصري والعربي، وصاحب البصمة الاستثنائية في وجدان ملايين المحبين داخل مصر وخارجها”.

وأضاف البيان: “تؤكد الشركة أن الفنان الكبير محمد منير، الذي أثرى الساحة الفنية بإبداعه الفريد وصوته الذي عبر الحدود والأجيال، سيظل دائمًا في قلوب جمهوره، وأننا على ثقة بأنه سيتجاوز هذه الوعكة الصحية ليعود كما عهدناه، متألقًا على المسارح، ومضيئًا للحفلات الكبرى التي طالما جمعت حوله محبيه في كل مكان”.

واختتم البيان: “خالص الدعاء لـ”الكينج” بالشفاء العاجل، ليعود قريبًا إلى جمهوره ومحبيه، ويواصل رحلته الفنية التي تمثل أحد أعمدة القوة الناعمة لمصر والعالم العربي”.

